Golf Marie Martin will letzte DM im Nachwuchsbereich genießen

Apropos Eltern. Nach Hamburg begleitet sie ihr Vater, nicht wie üblich Mutter Denise. Sie machen sich bereits am heutigen Dienstag auf die knapp 700 Kilometer-Reise in den Norden. Ab Mittwoch nimmt die Golferin aus Wolfersweiler dann den Platz in Hamburg-Holm unter die Lupe. Gespielt hat sie ihn noch nie, aber bereits im Internet genau inspiziert. Denn bei allem Spaß am Golf, überlässt Martin bei Turnieren nichts dem Zufall. Dazu gehört auch, die Form vom Frühjahr bis in den Herbst konstant auf hohem Niveau zu halten. „Ich bin sehr gut in meinem Spielfluss und habe ein gutes Gefühl und viel Vertrauen zu meinem Golfspiel. Das bringt große Sicherheit,“ gibt sie sich vor der DM selbstbewusst.