Eishockey : Lust glänzt beim Wahnsinn auf der Waldau

Turm in der Schlacht: Der 21 Jahre alte Viktor Lust war einer der Garanten dafür, dass die Hornets beim Titelaspiranten Stuttgart am Freitagabend als Sieger vom Eis gingen. Foto: Martin Wittenmeier

Stuttgart/Zweibrücken Eishockey-Regionalligist EHC Zweibrücken gewinnt beim Titelaspiranten Stuttgart auch dank des überragenden Torwarts Viktor Lust mit 6:2 und ist neuer Tabellenführer.

Als am Freitagabend nach der Partie in der Eishockey-Regionalliga Südwest zwischen den gastgebenden Stuttgart Rebels und dem EHC Zweibrücken der Spieler des Spiels gekürt wurde, war es keine allzu große Überraschung, auf wen die Wahl fiel: Hornets-Torwart Viktor Lust hatte mit einem halben Dutzend „Monster-Paraden“ und zahlreichen weiteren abgewehrten Schüssen einen großen Anteil am 6:2-Sieg über den Titelaspiranten – und damit auch daran, dass der EHCZ nach vier Spieltagen die Tabellenführung übernommen hat.

„Klar bin ich zufrieden, es war ein gutes Spiel – aber nicht nur von meiner Seite, die ganze Mannschaft hat einen super Job gemacht“, meinte der 21-Jährige, der dennoch ein wenig im Mittelpunkt stand und nach der Partie reihenweise Glückwünsche seiner Mitspieler entgegennehmen durfte.

Der Sieg der Zweibrücker war sicher keine Sensation – aber dennoch eine Überraschung. Zwar war der EHCZ in der vergangenen Saison erst nach einem knüppelharten Kampf in den Playoff-Halbfinals an Stuttgart gescheitert. Auswärts auf der großen Eisfläche bei den Schwaben hatten die Hornets aber wenig Land gesehen. In der laufenden Spielzeit hatten die Rebels zuvor alle ihre Saisonspiele – zum Teil turmhoch – gewonnen. Zudem traten die Zweibrücker am Freitag ohne eine Reihe ihrer Stammspieler – unter anderem Erik Betzold, Marc Lingenfelser oder Lukas Braun – an. Warum es diesmal trotzdem geklappt hat? „Wir haben uns keine Gedanken darüber gemacht, dass wir hier Außenseiter sein sollen. Wir waren überzeugt, dass wir sie schlagen können“, sagt Lust.

Dabei hatte die Partie für ihn und seine Hornets vor 464 Zuschauern in der Stuttgarter Eiswelt auf der Waldau gar nicht so gut begonnen. Eine Zeitstrafe gegen EHCZ-Spieler Calvin Engel war im ersten Drittel beinahe abgelaufen, als die Gastgeber noch einmal über den rechten Flügel vorstießen. Ein recht harmloser Schuss aus spitzem Winkel wurde von einem Stuttgarter Schlittschuh unglücklich Richtung Zweibrücker Gehäuse abgefälscht. Lust wurde auf dem falschen Fuß erwischt. Ein „Schlittschuh-Tor“ zählt im Eishockey zwar nicht, doch „Rebel“ Patrick Eisele bekam kurz vor Überschreiten der Torlinie noch den Schläger an den Puck (6. Minute). Kurz darauf beinahe das 2:0 für die Gastgeber: Mathias Vostarek legt quer auf Jonah Hynes – doch Lust war da und verhinderte den Einschlag. Die Rebels, die als Ziel den Oberliga-Aufstieg ausgegeben haben, spielten weiter gnadenlos offensiv. Vielleicht sogar zu offensiv. Engel eroberte die Scheibe im Aufbauspiel der Schwaben, Pass auf Neuzugang Frederic Hellmann. Der schickte Fabian Fellhauer auf die Reise, der das Spielgerät mit Wumms in die linke Ecke des Rebel-Gehäuses schweißte (12. Minute).

Und es kam noch besser für die Hornets: Maximilian Dörr wollte in der 14. Minute von rechts an den zweiten Pfosten passen. Und diesmal war das Glück auf Seiten der Zweibrücker. Vom Schlittschuh eines Stuttgarters flutschte die Scheibe ins Netz der Rebels. Die Schwaben wollten noch vor der Drittelpause zurückschlagen, doch Lust rettete die knappe Führung mit großartigen Paraden – unter anderem – gegen Petr Wiencek, Christian Leers und Michael Fink in die erste Pause.

Auch im zweiten Abschnitt hatte Lust direkt alle Hände voll zu tun. Trotzdem waren die ohnehin präsenten Hornets jetzt noch besser im Spiel. Der Ausgleich fiel nach 25 Minuten dennoch. Jannik Herm traf nach einem starken Solo zum 2:2. Aber auch die Zweibrücker setzten jetzt immer öfter Ausrufezeichen. Neuzugang William Morrissey düpierte in der 29. Minute gleich mehrere Stuttgarter, sein Schuss strich aber Millimeter am Pfosten vorbei. Auch Dustin Bauscher hatte das 3:2 für die Hornets auf der Kelle. Auf der anderen Seite vereitelte Lust die nächste Großchance von Wiencek.

Die erneute Führung für die Zweibrücker war dann Zeugnis des unbedingten Willens vom Maximilian Dörr. Der Zweibrücker sprintete auf das Tor der Gastgeber zu, obwohl Rebels-Goalie Patrick Golombek den Puck scheinbar sicher hat. Der Schlussmann will die Scheibe rechts raus spielen, doch Dörr ist längst da, fängt den Puck ab – und trifft zum 3:2 (31.)!

Was vier Hornissen dann in der Schlussphase des Drittels aufs Eis brachten, war defensiv schlichtweg überragend. Nach Zeitstrafen gegen Leon Kremer und Fabian Fellhauer hatten die technisch starken Schwaben über 80 Sekunden lang eine doppelte Überzahl. Doch Torwart Lust, Frederic Hellmann, Kapitän Stephen Brüstle und Michael Morrissey warfen sich aufopferungsvoll in jeden Schuss, den die Hausherren abfeuerten. Beim Stand von 3:2 für den EHCZ ging es in den Schlussabschnitt. Und der hätte für die Hornets gar nicht besser beginnen können: Morrissey scheiterte zunächst an Golombek, setzte aber nach und erkämpfte sich die Scheibe erneut. Pass ins Zentrum – und der blanke Leon Kremer trifft zum 4:2 für die Zweibrücker (41.). Nur zwei Minuten später bedient Kapitän Brüstle Fabian Fellhauer, der zieht kurz hinter der blauen Linie einfach mal ab – und der Puck flutscht Golombek durch die Hosenträger: 5:2 – Wahnsinn auf der Waldau!

Der Rest des Drittels ist eine Zweibrücker Abwehrschlacht gegen anstürmende Rebels. Und die Defensive der Hornets hält stand. Auch weil Brüstle den Puck nach 48 Minuten irgendwie noch von der Torlinie kratzt, als die Stuttgarter bereits über den vermeintlichen Treffer jubeln. Dann ziehen die Rebels ihren letzten Trumpf. Schon fünf Minuten und 31 Sekunden vor dem Ende nehmen die Schwaben ihren Torwart für einen weiteren Feldspieler vom Eis. Und wenig später scheint es dann doch passiert zu sein. Stuttgarts Herm ist auf der rechten Seite durchgebrochen – Viktor Lust muss mit einem Schuss auf die kurze Ecke rechnen. Doch Herm legt ab auf den zweiten Pfosten, wo Mathias Vostarek – scheinbar – nur noch den Schläger hinhalten muss. Doch Lust macht sich lang und länger – und verhindert den dritten Treffer der Rebels mit einer Wahnsinnstat.

„Das war technisch der anspruchsvollste ‚Save‘ – aber zu dem Zeitpunkt war ich mir sicher, dass wir uns den Sieg nicht mehr nehmen lassen. Der Druck war eher im ersten Drittel da“, berichtete Lust, der kurz darauf auch die letzte Chance der Rebels mit der Stockhand vereitelte – und dann mitansehen durfte, wie Dustin Bauscher sogar noch das 6:2 nachlegte (60.).

Seine Auszeichnung zum Spieler des Spiels hat für den gebürtigen Sinsheimer Lust übrigens nur eine überschaubare Bedeutung. „Da freut man sich kurz drüber – dann liegt der Fokus auf den nächsten Spielen“, sagt er. Dies sind übrigens zwei Heimspiele. Am kommenden Sonntag empfangen die Hornets um 18.30 Uhr den amtierenden Meister Heilbronner EC. Am darauf folgenden Dienstag ist dann der SC Bietigheim-Bissingen 1b in der Ice-Arena zu Gast.

Zu den Hornets stieß Lust, der auf dem Eis steht, seit er drei Jahre alt ist, und beim Mannheimer ERC ausgebildet wurde, im vergangenen Winter. Seitdem bildet er das Torwart-Gespann mit dem 15 Jahre älteren Steven Teucke, der ebenfalls nicht in Stuttgart dabei war. „Ein super Typ“, schwärmt Lust über den Zweibrücker „Alterspräsidenten“. „Wir pushen uns im Training. Von ihm kann ich mir noch einiges abschauen. Gerade was das Mentale, der Umgang mit Drucksituationen wie in den Play-offs angeht.“ Doch es ist die ganze Mannschaft, die es dem 21-Jährigen angetan hat. „Viele kommen ja von etwas weiter zum Training und zu den Spielen. Das ist echtes ‚Commitment’“, findet Lust.