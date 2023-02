Eishockey-Regionalliga : Mit dem richtigen Rezept die PS aufs Eis bringen

Es wird ernst: Trainer Ralf Wolf (rechts) und der EHC Zweibrücken empfangen am Sonntag den amtierenden Meister Heilbronn in der Ice-Arena. Foto: Martin Wittenmeier

Zweibrücken Der Vorhang hebt sich: Eishockey-Regionalligist EHC Zweibrücken empfängt an diesem Sonntag den Heilbronner EC zum ersten Spiel der Playoff-Halbfinalserie. Trainer Ralf Wolf hofft auf die Unterstützung der Zuschauer – und darauf, dass er den Hornets mit seiner „Lyonerpfanne“ so richtig Hunger auf den Titel gemacht hat.

Anspannung? Zuversicht? Volle Konzentration? „Vor allem ist es Vorfreude. Die könnte bei den Spielern kaum größer sein“, antwortet Ralf Wolf auf die Frage, welche Stimmung bei seinen Hornets kurz vor dem Beginn der Playoffs in der Eishockey-Regionalliga dominiert.

Der Trainer des EHC Zweibrücken und sein Team starten an diesem Sonntag mit einem Heimspiel in der Ice-Arena in die Halbfinal-Serie gegen den Heilbronner EC. Der erste Puck fällt um 19 Uhr. Um sich für das Duell mit dem amtierenden Meister zu stärken, gab es am Donnerstag nach dem Training für Team und Trainer das Gericht „Lyonerpfanne“. „Hoffentlich haben wir dann auch auch das richtige Rezept gegen Heilbronn“, flachst Trainer Wolf, dessen Mannschaft die drei Hauptrundenbegegnungen gegen die „Eisbären“ alle gewann. Doch auch wenn die Hornets die reguläre Saison als Erster abgeschlossen hatten und 16 Punkte vor dem Vierten Heilbronn ins Ziel gegangen waren – eine glasklare Angelegenheit war keine der drei Partien.

Wolf glaubt ohnehin nicht, dass die Platzierung aus der ersten Saisonphase für die K.o.-Runde von großer Bedeutung ist. „Es interessiert doch keinen mehr, wer Erster und wer Vierter geworden ist. Wichtig ist, dass wir in der Hauptrunde bewiesen haben, dass wir gegen jede Mannschaft gewinnen können. Und noch wichtiger ist, dass das in den Playoffs auch so bleibt.“

In den verbleibenden Trainingseinheiten bis sich der Vorhang in der Ice-Arena für die heißeste Saisonphase öffnet, wollte der Trainer nicht mehr an den ganz großen Stellschrauben drehen. Etwas gänzlich Neues einstudieren, nur um den Gegner womöglich mit etwas Unbekanntem überraschen zu können, wird der 43-Jährige nicht. „Wir haben im Laufe der Saison genug an der Taktik gefeilt, wir sind variabel, können verschiedene Systeme spielen. Im Training werden wir noch Automatismen wiederholen – und uns gezielt auf Heilbronn vorbereiten.“

Ins Detail gehen, wie diese Vorbereitung aussieht – wie er die Eisbären knacken möchte – will der Trainer nicht. „Darüber können wir uns unterhalten, wenn das Spiel vorbei ist“, sagt Wolf und lacht.

Auch, dass seine Mannschaft ein ganz besonderes Augenmerk auf Heilbronns Zweitliga erfahrenen Stürmer Marco Haas (29 Scorerpunkte) und Winterneuzugang Miroslav Vasilev (28 Scorerpunkte für Pforzheim und Heilbronn) legen müsse, will Wolf nicht bestätigen. „Das sind nicht die einzigen gefährlichen Spieler, die Heilbronn hat. Und grundsätzlich gilt für uns wie für den Gegner: Ohne eine geschlossene Teamleistung wird keine Mannschaft eine Chance haben.“

Neben der Geschlossenheit sieht Wolf die Stärke seiner Hornets auch darin, dass sie nicht leicht auszurechnen sind. War es im Januar oftmals das US-Duo Michael Morrissey und Justin Grillo, das Tore am Fließband produzierte, schweißte Erik Betzold den Puck im letzten Hauptrundenspiel gegen Pforzheim (12:3) fünf Mal in den Kasten des Gegners. „Und im nächsten Spiel sind es dann vielleicht Marco Trenholm und Dustin Bauscher“, lobt Wolf seine Abteilung Attacke. Er ergänzt: „Wir können froh sein, dass wir so viele Spieler haben, die eine Partie entscheiden können.“ Von den 21 Feldspielern, die die Hornets in der laufenden Runde eingesetzt haben, war jeder einzelne bereits an einem Treffer beteiligt.

Wer die Scheibe im Netz zappeln lässt, ist dem Trainer aber eigentlich ziemlich egal. „Hauptsache, die Tore fallen. Und am Ende haben wir eins mehr als der Gegner. Aber wie gesagt: Gewinnen werden wir nur mit einer guten Teamleistung. Die steht immer im Vordergrund. Wir müssen als Mannschaft unsere PS aufs Eis bringen.“

Dabei helfen sollen am Sonntag die Zuschauer in der Ice-Arena. Es braucht keinen Propheten, um vorherzusagen, dass die bisherige Saison-Rekordkulisse von 652 Zuschauern dann übertroffen werden wird. Das freut auch Ralf Wolf. Denn gerade Anfang Dezember, nach den letzten beiden Saisonniederlagen der Hornets verloren sich teilweise nur etwas mehr als 300 Besucher in der Heimspielstätte der Zweibrücker. „Da war es manchmal sehr leise, das war eine ganz neue Erfahrung für mich“, sagt der Trainer, dessen Mannschaft die folgenden elf Partien gewann. „Mit dieser Serie haben wir vorgelegt. Ich hoffe, die Zuschauer honorieren das und peitschen uns in den Playoffs über 60 Minuten nach vorne – egal, in welcher Phase des Spiels.“

Drei der maximal fünf Partien müssen die Hornets im Halbfinale in der „Best-of-Five“-Serie gegen Heilbronn gewinnen, um ins Finale einzuziehen. Der Gegner dort wäre der Stuttgarter EC oder der ESC Hügelsheim, die das zweite Vorschlussrunden-Duell bestreiten. Personell kann Wolf am Sonntag beinahe aus dem Vollen schöpfen. Nur Lukas Braun wird den Hornets beim ersten Schritt der Mission fehlen, den Titel nach 2017 erneut nach Zweibrücken zu holen.