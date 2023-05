Schwimmer der WSF Zweibrücken Lukas Fritzke und Michael Raje für Junioren-EM nominiert

Beide hatten die Normen über verschiedene Strecken bei den Berlin Swim Open Ende April unterboten. Fritzke verdiente sich das JEM-Ticket mit seinen dortigen Auftritten über die 200 und 400 Meter Freistil. Über die kürzere Distanz blieb er als Schnellster seiner Altersklasse in 1:50,07 Minuten unter der geforderten Norm von 1:51,10, über die längere Strecke schlug Fritzke in Berlin nach 3:53,24 Minuten ebenfalls als Erster seines Jahrgangs an und blieb auch damit unter der geforderten Zeit für die JEM (3:54,60 min). Michael Raje hat die erhoffte Norm über die 50 Meter Freistil geknackt. In 50,49 Sekunden blieb der WSF-Schwimmer, der wie Fritzke für die SSG Saar Max Ritter an den Start geht, unter den für Belgrad geforderten 50,55 Sekunden.