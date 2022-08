Fußball-Saarlandpokal : Ganz besonderes Pokalspiel für Reiskirchens neuen Trainer

Während der Blieskasteler Keeper Lars Bender sein Tor im Pokalspiel in Ludwigsthal sauber halten will, versucht der Limbacher Lars Benedikt Wagner mit seinem Team in Medelsheim zum Erfolg zu kommen. Foto: Wolfgang Degott

Reiskirchen/Medelsheim Adetunji Adeyemi trifft mit dem Landesligisten auf seine alte Liebe Borussia Neunkirchen. Die FSG Parr-Altheim bekommt es mit Limbach zu tun.

Seit dieser Saison ist der 51-jährige Ex-Profi Adetunji Adeyemi Trainer beim Fuball-Landesligisten SV Reiskirchen. Er hat Jochen Pfaff beerbt. Mit Platz vier nach sechs Spieltagen und 13 Punkten sind die Reiskircher sehr gut in die Saison gekommen. Ein Highlight steht nun an diesem Mittwoch an. In der dritten Runde des Saarlandpokals empfängt der SVR um 19 Uhr den zwei Spielklassen höher auflaufenden Traditionsverein Borussia Neunkirchen.

Für Adetunji Adeyemi ist dieses Pokalmatch ein besonderes. „Mit meiner langen Vergangenheit bei der Borussia als Spieler und Trainer ist diese Begegnung schon ein ungewöhnliches Match für mich.“ Von 1994 bis 1998 trug Adeyemi als Mittelfeldmann das schwarz-weiße Outfit der Neunkircher. Später war er von 2005 bis 2009 Trainer der zweiten Mannschaft. Für einige Zeit war der heutige Reiskircher Coach auch Interimstrainer der Ersten. Auch im Vorstand war er bei den Borussen tätig. Vor seinem Engagement in Reiskirchen stand Adeyemi bei der SVGG Hangard an der Seitenlinie.

Mit viel Elan ging er nun an seine neue Aufgabe bei dem Landesligisten heran. Aus dem letztjährigen Aufgebot fiel Ivan Babic (Pause) heraus. Auch Maximilian Hahn, Kevin Stricker und Timo Schmidt wollen fußballerisch etwas kürzer treten und spielen nun in der zweiten Mannschaft des SVR. Dafür haben die Reiskircher für diese Runde einige ganze Reihe von neuen Spielern dazu bekommen. Vom Nachbarn SV Höchen kam Abwehrspieler Fahri Aksahin. Sergio Domizio (SG Erbach), Trainersohn Fabian Adeyemi (Ottweiler/Steinbach) und Jan Weinmann (FSV Jägersburg II) kamen für das Mittelfeld. Dazu spielen nun die Stürmer Fabian Beringer (SVGG Hangard), Wissam Allyousef (FC Bierbach) und Yacine Hedjilen (Sportfreunde Köllerbach) für die Reiskircher. „Bisher läuft es ganz gut an“, zeigt sich Adetunji Adeyemi zufrieden mit dem Saisonstart. 13 Punkte aus den ersten sechs Spielen – zuletzt gewann der SVR sein Heimspiel gegen Bebelsheim/Wittersheim mit 2:0 – seien eine sehr gute Ausbeute, so der Trainer. „Wir wollen im oberen Tabellendrittel mitspielen“, benennt er das Ziel.

Vor dem nächsten Punktspiel in der Landesliga Ost freuen sich die Reiskircher nun aber erst einmal auf das Pokalduell gegen Neunkirchen um Trainer Peter Rubeck. „Natürlich sind die Borussen klarer Favorit. Aber wir wollen ihnen das Leben so schwer wir möglich machen. Ich denke, dass wir besonders in der Abwehr ganz gut aufgestellt sind“, zeigt sich der Ex-Borusse zuversichtlich, auch wenn der eine oder andere Spieler ausfällt. Abwehrspezialist Peter Müller klagt über muskuläre Probleme. Stürmer Christian Pfeiffer zwickt der Rücken und Neuzugang Allyousef Wissam ist in Urlaub.

Zuversichtlich geht aber auch der stellvertretende Mannschaftskapitän der Reiskircher, Erwin Baier, in die Begegnung. „Wenn wir in der Defensive gut stehen, könnte sogar eine Überraschung auf eigenem Rasen möglich sein. Die Chance ist durchaus gegeben“, so der Innenverteidiger vor dem Anpfiff unter der neuen Flutlichtanlage.

Bezirksligist FSG Paar-Altheim geht als Underdog in das Pokalspiel gegen den Verbandsligisten FC Palatia Limbach. Das Team von Spielertrainer Johannes Federmeyer sieht sich am Mittwoch ab 19 Uhr aber nicht chancenlos. Zwar liege der Fokus auf der Liga, in die die FSG gut gestartet sei, doch wolle sich das Team auch im Pokal seine Sporen verdienen und eine Runde weiterkommen.

Federmeyer kann zwar gegen die Limbacher nicht seine beste Elf aufbieten, doch verfüge der Club immer noch über eine schlagkräftige Truppe, die dem zwei Klassen höheren Gegner durchaus ein Bein stellen kann. Da Federmeyer derzeit in Urlaub ist, wird das Training und auch die Betreuung der Elf am Spieltag von Co-Trainer Tim Krämer übernommen. Er hat sich die Begegnung der Limbacher gegen Blieskastel am letzten Freitag angeschaut und daraus auch seine Schlüsse gezogen. „Wir werden früh anlaufen, Limbach stören und mit eigenen schnellen Vorstößen den Erfolg suchen“, erklärt der 24-Jährige.

Die bisherigen Ligaspiele und auch der 6:2-Sieg gegen den Landesligisten FV Biesingen in der zweiten Pokalrunde hätten bewiesen, dass die FSG dazu in der Lage ist, auch starke Teams zu schlagen. „Schmerzlich ist jedoch,“ führte Krämer fort, „dass mit Torjäger Marco Wolf, Kapitän Marius Schöndorf und auch Neuzugang Leon Preukschat gleich drei wichtige Spieler aus verschiedenen Gründen fehlen.“ So bekämen nun Jungs aus der „zweiten Reihe“ die Möglichkeit, auf sich aufmerksam zu machen.

Gegner FC Palatia Limbach konnte im zurückliegenden Ligaspiel gegen Blieskastel eine 2:0-Führung nicht über die Zeit bringen (3:3), sodass im Pokal die Wiedergutmachung folgen soll. Trainer Patrick Gessner sieht in der FSG eine gute Mannschaft mit einigen sehr starken Spielern. „Wir wollen auf jeden Fall weiterkommen,“ sagt der 39-Jährige und hofft, dass der gegen Blieskastel krankheitsbedingt fehlende Lukas Motsch wieder mit von der Partie sein kann. Beim ersten Pokalauftritt schlug seine Mannschaft den Kreisligisten FC Neunkirchen klar mit 10:0.

Der neue Reiskircher Trainer Adetunji Adeyemi (rechts) und Innenverteidiger Erwin Baier blicken gespannt auf das Pokalduell am Mittwochabend gegen Borussia Neunkirchen. Für die auch Adeyemi selbst bereits aufgeladen ist. Foto: Markus Hagen