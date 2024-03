Dressurturnier der DSG Bliesgau in Zweibrücken „Wir sind ausgebucht bis unters Dach“

Insgesamt werden von Freitag bis Sonntag zahlreiche Teilnehmer drei Tage lang in der großen Reithalle wieder die „gesamte Bandbreite“ des Dressursports aufbieten. Von der Klasse A über Wettbewerbe der Klasse L – samt Qualifikation zur Böckmann Trophy – und M über die Intermediaire II auf Drei-Sterne-Niveau bis hin zum S***-Grand-Prix am Sonntag ab 11.30 Uhr als sportlichem Höhepunkt ist in den 14 Prüfungen alles dabei. Für Profis wie Amateure. „Und wir sind ausgebucht bis unters Dach, wir wurden regelrecht überrannt“, erklärt Bitsch lachend. Wenn dieses große Interesse für den kleinen Verein auch mit ebenso großem Aufwand verbunden ist. „Am Samstag wird es bestimmt 22 Uhr werden. Wir haben so viele Nennungen, das wird eine Nachtveranstaltung.“ In einer der S-Prüfungen gibt es allein 45 Nennungen. „Darüber freuen wir uns aber sehr. Der Aufwand lohnt sich, vor allem wenn man die Begeisterung hört, mit der die Reiter zu uns kommen. Das März-Turnier hat sich wirklich sehr gut etabliert“, sagt Bitsch nicht ohne Stolz. Hunderte Reiter-Pferde-Paare werden hier am Wochenende ins Viereck gehen.