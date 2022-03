Großes Dressurturnier am Zweibrücker Landgestüt : Wenn die Halle plötzlich nicht mehr ausreicht

Großes Dressurturnier am Zweibrücker Landgestüt

Susanne Moser stellt ihr Erfolgspferd Quite Cantus in Zweibrücken bis S**-Niveau vor. Foto: Cordula von Waldow

Zweibrücken Prüfungen beim siebten Dressurturnier der DSG Bliesgau am Zweibrücker Landgestüt aufgrund der großen Nachfrage auch auf dem Außenplatz. 600 Starts an drei Tagen.

„Wir platzen aus allen Nähten!“ Jutta und Martin Bitsch sind von der überwältigenden Resonanz auf das siebte Turnier der DSG Bliesgau im Zweibrücker Landgestüt begeistert. „Wir hatten auf guten Zuspruch gehofft, denn es ist von der Ausschreibung her sehr breit gefächert und bietet Möglichkeiten für alle Leistungsklassen. Doch mit so vielen Nennungen hätten wir nicht zu rechnen gewagt“, erklärt Jutta Bitsch. Mehr als 600 Reiter-Pferde-Paare werden von Freitag bis Sonntag in 14 Dressurprüfungen von Jungpferdeprüfungen über die Anfängerklasse und reinen Amateurprüfungen bis hin zur internationalen Drei-Sterne-Prüfung Intermediaire II für Profis ihre Pferde satteln.