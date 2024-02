Leichtathletik LAZ-Trio springt bei der U20-DM in Dortmund

(red) Pfalzmeisterschaften, Rheinland-Pfalz-Meisterschaften, Süddeutsche Meisterschaften: In den vergangenen Wochen ging es mit der Wertigkeit der Leichtathletik-Veranstaltungen unter dem Hallendach immer weiter aufwärts. Nun steht für Ben Silas Kribelbauer, Paula Legner und Lars Ulrich der nationale Höhepunkt an. An diesem Samstag nehmen die jungen Stabhochspringer des LAZ Zweibrücken an den Deutschen Hallen-Meisterschaften der Altersklasse U20 in Dortmund teil.