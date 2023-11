Kurzbahn-DM in Wuppertal WSF-Schwimmer gegen Weltmeister

„Und das sind ja nicht so viele. Es ist ein schönes und cooles Gefühl, jetzt Teil des ‚PK‘ zu sein“, sagt Fritzke, der das Saarbrücker Sportgymnasium am Rotenbühl besucht. „Und die Nominierung ist auch mit der wichtigen Sportförderung verbunden“, ergänzt Raje. Dass er die Fahrt nach Wuppertal einen Tag vor seinem WSF-Teamkollegen antrat, hat den Grund, dass er schon an diesem Donnerstag auf den Startblock der Schwimm-Oper tritt. Dann steht sein Vorlauf über die 100 Meter Freistil auf dem Programm. Bei diesem wird es aber nicht bleiben. Denn Raje tritt auch über die 50 und 200 Meter Freistil sowie über 50 und 100 Meter Schmetterling, 50 Meter Brust und 100 Meter Lagen an. „Das sind ein paar Strecken mehr als letztes Jahr“, flachst der 17-Jährige. „Abgesehen vom Donnerstag schwimme ich jeden Tag zwei Mal.“ Sein Pensum würde sich sogar noch weiter erhöhen, wenn Raje es in einen oder mehrere Endläufe schafft. Einfach wird das aber nicht. Denn bei der DKM können auch internationale Schwimmer ins Becken springen, sofern sie für einen deutschen Verein antreten. Raje bekommt es also nicht nur mit der nationalen Elite zu tun. In gleich mehreren Rennen trifft er unter anderem auf den Olympiasieger und Weltmeister Chad le Clos aus Südafrika, der für die SG Frankfurt antritt. Mit dem bekommt es auch Lukas Fritzke über die 200 Meter Freistil zu tun. Die einzige andere Strecke, die Fritzke in Angriff nimmt, sind die 800 Meter Freistil: Und auch dort wartet auf den WSF-Schwimmer ein Kontrahent, dessen Name dem einen oder anderen bekannt vorkommen dürfte. Denn über diese Distanz ist auch der Olympiasieger und siebenfache Weltmeister im Becken und Freiwasser, Florian Wellbrock (SC Magdeburg), gemeldet.