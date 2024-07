Fußball-Saarlandliga Der DJK gehen die Schlussmänner aus

Aufsteiger FC Palatia Limbach hat seinen Liga-Auftakt am Donnerstag schon absolviert und vor rund 500 Zuschauern eine unglückliche 0:1-Niederlage bei den SF Köllerbach hinnehmen müssen. Vor allem im ersten Durchgang dominierte Limbach das Spiel im Stadion an der Burg. Mit mehr Ballbesitz und druckvollem Kombinationsspiel setzte die Elf von Trainer Patrick Gessner früh Akzente. Die erste hochkarätige Chance hatte Tom Koch, der nach 25 Minuten am stark reagierenden SF-Torwart Jonas Brass scheiterte. Kurz darauf war es Dustin Lill, der nach einem feinen Zuspiel von Tim Pommerenke ebenfalls in Brass seinen Meister fand (38.). Köllerbach kam im zweiten Abschnitt besser ins Spiel – und schlug eiskalt zu. Spielertrainer Jan Issa verlängerte einen Eckball zu Barima Bawuah, der das Leder in der 60. Minute zum Tor des Tages über die Linie drückte.