Fußball-Verbandsliga Nordost : Ballweiler braucht noch zwei Siege

Manuel Weydmann (grün) kämpft mit der DJK Ballweiler-Wecklingen um den Aufstieg, Sascha Götz (blau) mit dem SC Blieskastel-Lautzkirchen gegen den Abstieg. Foto: Wolfgang Degott/Picasa

Saarpfalz-Kreis Gewinnt der Spitzenreiter der Fußball-Verbandsliga Nordost am Sonntag gegen Kellerkind Hangard, hat er zwei Matchbälle im Kampf um den Titel. Abstiegskampf in Blieskastel.

Von Wolfgang Degott

Die Ausgangslage ist komfortabel, in trockenen Tüchern ist die Meisterschaft für die DJK Ballweiler-Wecklingen in der Fußball-Verbandsliga Nordost aber noch nicht. Durch das torlose Remis am letzten Spieltag gegen den VfB Theley ist der Vorsprung der DJK auf Verfolger FC Freisen, der der Palatia aus Limbach beim 4:0 keine Chance ließ, auf vier Punkte geschmolzen. Die Rechnung ist einfach: Gewinnt Ballweiler-Wecklingen zwei seiner verbleibenden drei Partien, kann Freisen nicht mehr vorbeiziehen. Das Teil eins dieser Mission am Sonntag gelingt, ist zumindest auf dem Papier wahrscheinlich. Dann empfängt Ballweiler-Wecklingen um 15 Uhr den Vorletzten SVGG Hangard zum Heimspiel

Ballweilers Spielertrainer Florian Bohr haderte ein wenig mit der Nullnummer beim diszipliniert verteidigenden VfB Theley. „Einige unserer wenigen klaren Chancen hätten wir machen müssen“, sagt Bohr, der dennoch optimistisch auf den Saisonendspurt blickt: „Wir verspüren keinen Druck, wollen unsere Leistung abrufen und jetzt gegen Hangard drei Punkte holen.“

Die SVGG will er aber nicht auf die leichte Schulter nehmen. Was wie eine Phrase klingt, ist in diesem Fall durchaus berechtigt. Noch vor wenigen Wochen lag die Spielvereinigung scheinbar aussichtslos am Tabellenende, wurde von vielen schon abgeschrieben. Doch durch sieben Punkte in den letzten drei Spielen hat Hangard ein dickes Ausrufezeichen gesetzt. Unter anderem bezwang die SVGG am letzten Spieltag die SG Lebach-Landsweiler (2:1), das einzige Team, das in dieser Saison beiden Spiele gegen Ballweiler-Wecklingen gewonnen hat.

Bei Ballweiler ist der Einsatz von Routinier Lukas Kohler wegen seiner Oberschenkelprobleme fraglich, Mirco Schwalbach wird dafür nach seinem Muskelfaserriss wieder im Kader stehen.

Bohr verlangt, dass seine Mannschaft trotz des immensen Kräfteverschleißes in den letzten Wochen alles rausfeuert. Der Ligaprimus war aufgrund zahlreicher Nachholspiele innerhalb eines Monats acht Mal gefordert.

In unmittelbarer Nachbarschaft steigt an der Florianstraße das Saarpfalz-Kellerderby. Beim SC Blieskastel-Lautzkirchen gastiert am Sonntag ab 15 Uhr der SV Rohrbach. Der Zwölfte Blieskastel steht einen Rang und einen Punkt besser da als der SVR. Der Sieger kann voraussichtlich für eine weitere Saison in der Verbandsliga planen, der Verlierer muss weiter zittern.

Um die „goldene Ananas“ geht’s beim Spiel des SV Schwarzenbach am Sonntag um 15.30 Uhr beim Achten Preußen Merchweiler. Der Elfte Schwarzenbach hatte am vergangenen Spieltag mit einem 5:0-Sieg gegen Habach letzte Restzweifel am Klassenerhalt ausgeräumt.