Fußball Verbandsligisten : Ballweiler im zweiten Test stark verbessert — SVS mit Kantersieg

Der Einöder Mohamaed Diakite ist von Daniel Russhardt (blaues Trikot) nur durch Foul zu stoppen. Insgesamt hatten am Samstag aber die Schwarzenbacher die Nase vorn. Der SVS gewann 5:0 beim Nachbarn. Foto: Wolfgang Degott/Picasa

Bliestal Gegenüber dem Spiel in Auersmacher (0:3, Anm.d.Red) merklich verbessert zeigte sich Fußball-Verbandsligist DJK Ballweiler-Wecklingen am Samstag beim FC Fehrbach II.

Aus einer guten Grundordnung heraus überzeugten die Schützlinge von Trainer Peter Rubeck, die durch Marcel Ecker nach einer Standardsituation früh in Führung gingen. Noch vor der Pause erhöhte Luca Brödel, der einen gut ausgespielten Konter erfolgreich abschloss. Auch nach dem Wechsel ließen die Gäste nicht viele Torchancen zu. Mit seinem zweiten Treffer in der Partie markierte Ecker den Endstand und sicherte den verdienten Sieg über den Landesligisten.

Unter die Räder war Verbandsliganeuling SC Blieskastel-Lautzkirchen am Freitagabend beim TSC Zweibrücken gekommen (wir berichteten kurz). Am Ende heiß es beim ersten Testspiel der Barockstädter aus deren Sicht 1:7. Das geplante Duell zwischen Palatia Limbach und SV Bliesmengen-Bolchen wurde wegen der hohen Temperaturen abgesagt.

Der SV Bliesmengen-Bolchen spielt am Mittwoch, 12. August, um 19 Uhr, zuhause gegen die Spvgg. Bebelsheim-Wittersheim und am Samstag, 15. August, um 15 Uhr bei der Spvgg. Quierschied.

DJK Ballweiler-Wecklingen tritt am Freitag, 14. August um 19.30 Uhr beim SV Großsteinhausen an und empfängt am Sonntag, 16. August, um 15.30 Uhr, Hertha Wiesbach.