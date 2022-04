Fußball-Verbandsliga : Ballweiler zeigt sich vorm Spitzenspiel in Topform

Ballweilers Lukas Kohler (r.) im Zweikampf mit Limbachs Carl Maximilian Blug. Die Palatia empfängt am Samstag Saubach. Die DJK muss nach Freisen. Foto: Stefan Holzhauser

Ostsaarkreis Mit einem Kantersieg im Nachholspiel nimmt die DJK Ballweiler-Wecklingen Kurs auf die Tabellenspitze der Verbandsliga.

Von Markus Hagen

Mit einem 9:0-Heimsieg im Nachholspiel an Gründonnerstag gegen den SV Habach verkürzte die DJK Ballweiler-Wecklingen den Rückstand als Tabellendritter auf den Spitzenreiter der Verbandsliga Nord-Ost SV Hellas Bildstock auf zwei Zähler. Das Team von Trainer Florian Bohr hat weiterhin zwei Spiele weniger auf dem Konto als Bildstock und der FC Freisen, der noch einen Zähler vor der DJK steht.

Das Spiel gegen Habach war für Ballweiler-Wecklingen eine recht einfache Aufgabe. „Habach war personell dezimiert und hat sich nach dem 0:3 völlig aufgegeben. So kommt dann ein 9:0-Sieg zustande“, berichtet DJK-Spielertrainer Florian Bohr. Schon nach zehn Minuten ging seine Elf durch einen Treffer von Piero Ortoleva in Führung. Marvin Kempf (23.), Malte Dennert (32.) und Nico Horn (33.) erhöhten bis zum Seitenwechsel auf 4:0. Nachdem Pausentee legte Horn (49.) zum 5:0 nach, besorgte der glänzend aufgelegte Malte Dennert mit vier Treffern in Folge den 9:0-Endstand.

Am Ostermontag empfängt der Zweite FC Freisen die DJK Ballweiler/Wecklingen zum möglicherweise richtungsweisenden Spitzenspiel – Anstoß ist um 15.30 Uhr. „Auch wir haben Personalprobleme, ich gehe aber davon aus, dass sich bis zu der Partie noch zwei Spieler freitesten können, sodass wir zumindest 14, 15 Spieler im Kader haben sollten“, sagt Bohr. Er erwartet „auf dem großen Rasenplatz ein sehr unbequemes Auswärtsspiel.“

Zwei wichtige Siege holte zuletzt der SC Blieskastel/Lautzkirchen, darunter ein 4:1-Heimsieg gegen den SV Habach, wichtige Zähler im Kampf um den Klassenerhalt. Mit den sechs Punkten verbesserte sich Blieskastel auf den 13. Tabellenplatz. Vier Punkte beträgt der Vorsprung auf die beiden Abstiegsränge 15 und 16, die zur Zeit die SG Thalexweiler/Aschbach und Spielvereinigung Hangard einnehmen. Am Ostermontag geht es zum Kellerduell bei der SG Thalexweiler. „Unser Gegner muss gegen uns unbedingt punkten. Wir müssen von der ersten Minute in den Zweikämpfen voll dagegenhalten. Wir werden offensiv auftreten und wollen die drei Punkte. Das wäre ein wichtiger Schritt in Richtung Klassenerhalt“, sagt SC-Trainer Daniel Ruschmann. Mit einem Sieg könnte man sich weiter absetzen. Die Einsätze von Philipp Herrmann (muskuläre Probleme), Luca Rau (Fußprellung) und Peter Pusse (Knie) sind jedoch weiter fraglich.

Mit zehn Punkten Vorsprung auf einen Abstiegsrang dürfte der Tabellenelfte SV Schwarzenbach dem Abstiegskampf entkommen sein. Zuletzt holte das Team von Spieler-Trainer Maximilian Murr ein beachtliches 2:2 im Heimspiel gegen den Spitzenreiter Bildstock. „Dieses Remis gibt uns viel Selbstbewusstsein, unser Heimspiel am Ostermontag gegen den SV Rohrbach zu gewinnen“, so Murr. Man wolle sich weiter Luft auf die Abstiegszone verschaffen. Personell sehe es aber weiter nicht gut aus – die Verletztenliste ist lang.