FCK gegen Nürnberg gefordert Dirk Schuster und die Frage um die erste Elf

Für das Spiel werden über 40 000 Fans auf dem Betzenberg erwartet. Für Schuster sei diese Anzahl an verkauften Karten keine Normalität: „Ich glaube, die Unterstützung unserer Fans ist extrem wichtig, auch für die Truppe. Das hat man auch gegen Elversberg gesehen.“ Die Fans hätten dabei voll hinter Kaiserslautern gestanden, auch als die Pfälzer hinten lagen. „Sie haben einen nicht unerheblichen Anteil daran, dass wir das Spiel noch gewinnen konnten.“ Selbstbewusst geht der FCK in die Partie, hat dabei aber auch schon die Länderspielpause danach im Blick. Um das Team noch fitter zu bekommen, kommt die wohl gerade recht. Denn in dieser Zeit will Schuster an den Defiziten arbeiten. Außerdem sollen etwa Leistungsträger wie Terrence Boyd zusätzlich belastet werden, um schnellstmöglich wieder Luft für 90 Minuten zu haben. Es liegt also genügend Arbeit vor Schuster und seinem Team – vor dem Spiel und nach dem Spiel.