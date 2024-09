Fußball-Regionalligist FC Homburg Der neue Mann nimmt den Aufstieg fest ins Visier

Doch Dieter Gerstung, der sich selbst als Teamplayer bezeichnet, will den Fokus nicht nur auf die Profimannschaft der Homburger richten. „Wichtig ist, auch darauf lege ich großen Wert, die Zusammenarbeit mit der U23 und der Jugendabteilung“, erklärt er: „Erfolg im Verein hast du nur, wenn von unten bis oben alles passt, vom Ehrenamtler bis zum Präsidenten. In der Jugend brauchen wir ein durchgängiges Konzept und eine Philosophie, die in allen Mannschaft gleich ist.“ In den kommenden Tagen und Wochen wolle er sich auch in diesem Bereich einen Überblick verschaffen, um zu sehen, an welchen Stellenschrauben gedreht werden muss, um größeren sportlichen Erfolg zu ermöglichen.