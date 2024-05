Radsport Das nächste Kapitel der stolzen Trofeo-Geschichte

Die Trofeo gilt als eine der schwersten Rundfahrten der Nations’ Cup-Rennen – denn alle Etappen sind höchst anspruchsvoll. Sie erstrecken sich diesmal über rund 438 Kilometer – etwa 3600 Höhenmeter wollen dabei erklommen werden. Die erste Etappe führt über 109 Kilometer von Friedrichsthal nach Neunkirchen, während sich am zweiten Tag eine Etappe von Volmunster nach Sarreguemines fast komplett in Frankreich abspielt. „Dies unterstreicht die grenzüberschreitende Zusammenarbeit, die für die Trofeo wichtig ist“, so Clivot, der auch Präsident des ausrichtenden Fördervereins Saarland Trofeo ist. Am Samstag, 1. Juni, steht am Morgen in Ballweiler ein Einzelzeitfahren über zehn Kilometer auf dem Programm, gefolgt von einer 100 Kilometer langen Strecke rund um Blieskastel und Oberwürzbach. Der Start erfolgt in Wolfersheim, das in diesem Jahr seinen 750. Geburtstag feiert. Den Abschluss bildet die „Königsetappe“ um Gersheim mit 118 Kilometern, bevor der Sieger und Nachfolger des Vorjahresgewinners Louis Leidert (Deutschland) gekürt wird. Leidert machte seinen Sieg 2023 beim Zeitfahren auf dem Flugplatz in Zweibrücken perfekt.