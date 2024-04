Handball Die Hoffnung, dass diesmal alle Tore zählen

Die Saarlandliga-Handballerinnen der SG Zweibrücken empfangen derweil am Sonntag um 16 Uhr als frisch gebackener Meister die HSG Ottweiler/Steinbach in der Ignaz-Roth-Halle. Doch auch wenn die Löwinnen ihre letzten beiden Saisonspiele in der Theorie ohne Folgen verlieren könnten, wollen sie dies in der Praxis natürlich mit allen Mitteln verhindern und im Handball-Jahr 2024 weiter ungeschlagen bleiben. Der Aufsteiger und Tabellensiebte Ottweiler/Steinbach (17:23 Punkte) ist dabei auf dem Papier eine lösbare Aufgabe. Doch SG-Trainer Rüdiger Lydorf warnt: „Ottweiler spielt druckvoll und dynamisch. Da brauchen wir eine gute und bewegliche Deckung.“ Im Hinspiel taten sich die Löwinnen insbesondere in der Anfangsphase recht schwer gegen den Aufsteiger. Am Ende gewannen sie aber recht souverän mit 33:28.