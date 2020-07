Aufsteiger SG Bechhofen-Lambsborn : Souveräner Start-Ziel-Sieg

Bechhofen Fußball: Die SG Bechhofen-Lambsborn steigt als Tabellenerster in die A-Klasse Kusel-Kaiserslautern auf.

Am 1. März hätte es noch einmal spannend werden können. Die SG gastierte beim VfB Waldmohr, der bei einem Sieg bei einem Spiel weniger bis auf vier Punkte an die Bernhard-Elf herangekommen wäre. Waldmohr lag zur Pause 2:0 in Führung. Jan-Niklas Krause schaffte den Anschluss. Doch dann in der 79. Minute gab es Gelb-Rot gegen Bechhofen-Lambsborn. Doch der Tabellenführer kämpfte weiter und Fabian Morsch gelang in der 84. Minute der 2:2-Ausgleich.