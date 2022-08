Fußball-Verbandsliga Nordost : SV Schwarzenbach fordert den Vizemeister Freisen

Schwarzenbach Außerdem empfängt in der Fußball-Verbandsliga Nordost Limbach Thalexweiler. Blieskastel spielt in Wiesbach.

Trainer Max Murr trauerte den vergebenen Möglichkeiten hinterher. Sein SV Schwarzenbach war zum Saisonauftakt trotz einer ansprechenden Leistung beim SV Rohrbach (1:2) leer ausgegangen. „Wir müssen cleverer agieren“, forderte der 28-Jährige vor dem Heimdebüt des SV. Eine gesunde Portion Kaltschnäuzigkeit wird auch nötig sein, um dem amtierenden Vizemeister FC Freisen, der am Sonntag (Anstoß: 15.15 Uhr) nach Schwarzenbach kommt, ein Bein zu stellen. Die Nordsaarländer mussten sich am ersten Spieltag zu Hause gegen Palatia Limbach (2:2) zwar mit einem Punkt begnügen, gelten aber dennoch als einer der Top-Anwärter auf den Titel. Vor allem die Kreise des robusten Angreifers Patrick Clos, der vergangene Saison 18 Tore erzielte und auch gegen Limbach traf, müsse seine Elf stören, forderte Murr. Das gelang in der vergangenen Saison zumindest teilweise. Clos erzielte im Hinspiel in Freisen (2:2) keinen Treffer. Das Rückspiel im März in Schwarzenbach würde Murr aber am liebsten aus seinem Gedächtnis streichen. Denn Clos war nicht der einzige Freisener, der sich damals in die Torschützenliste eintrug. Schwarzenbach verlor die Partie mit 0:7.