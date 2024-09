Fußball-Regionalliga Südwest Schwarz und Daoud sitzen beim FC Homburg fest im Sattel

Eine Aussage, die auch der sportliche Leiter der U23, Mauro Mazzotta, für Trainer Rizgar Daoud unterstreicht. „Wir haben eine sehr junge Mannschaft, mit neuen Spielern, die als Ausbildungsmannschaft auch mit der neuen Situation und dem vorletzten Tabellenplatz erst einmal umgehen muss.“ Wie die erste Mannschaft wartet auch die Zweite auf den ersten Heimsieg. In vier Partien auf dem schwer zu bespielenden eigenen Platz gab es erst einen Punkt. Mazzotta: „Der schlechte Zustand des Kunstrasens ist keine Ausrede für das bisher dürftige Abschneiden bei den Heimspielen.“ Die FCH-Zweite habe gegen die Spitzenteams aus Hasborn, gegen den das Team mit dem 2:0 den bisher einzigen Dreier holte, zu Hause gegen den FSV Jägersburg, als der FCH erst in letzter Sekunde den Ausgleich hinnehmen musste, und beim FC Hertha Wiesbach (1:1) gezeigt, dass sie mehr als nur gut mithalten kann. „Die Leistungen bei den Heimspielen gegen den FC Rastpfuhl und beim 0:1 am Sonntag gegen Merchweiler waren nicht gut, aber ich bin zuversichtlich, dass wir uns in den nächsten Wochen zumindest von den Abstiegsplätzen nach oben verbessern“, betont Mazzotta. Auch hier sei Geduld gefragt.