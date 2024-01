FCK im DFB-Pokal FCK will „jeden Millimeter auf dem Platz umpflügen“

Es ist ein Spiel, in dem es um Millionen geht. 3,5 Millionen Euro, um genau zu sein. Wenn Fußball-Zweitligist 1. FC Kaiserslautern an diesem Mittwoch (20.45 Uhr/live bei Sky) im Berliner Olympiastadion bei Hertha BSC antritt, geht es um diese satte Prämie und den Einzug ins Halbfinale des DFB-Pokals. Das Stadion wird voll sein. „Wir wollen aber nicht nur die Atmosphäre spüren, sondern ein gutes Spiel zeigen und eine Runde weiterkommen. Wir wissen, dass es nicht einfach wird, aber wir freuen uns sehr auf das Spiel“, sagte FCK-Trainer Dimitrios Grammozis bei der Pressekonferenz am Montag mit Nachdruck. „Im DFB-Pokal kann man nicht nur finanziell, sondern auch sportlich für Furore sorgen. Das ist ein großer Antrieb für den Verein, jeden Spieler und auch die Trainer.“ In der 2. Liga hatte der FCK seine Negativserie von sieben Niederlagen in Folge mit einem 4:1-Sieg am vergangenen Freitag gegen den FC Schalke 04 beendet.