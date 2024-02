FCK feiert Pokal-Coup Im „Partybus“ zurück in die Pfalz

„Es ist klar, dass so ein Sieg außergewöhnlich ist für uns. Die Spieler sollen das genießen“, sagte der einstige Profi. Er selbst müsse nun aber an die nächste Aufgabe denken. Und die wird durch den neuesten Streik an Berlins Flughafen erschwert. Kurz vor Mitternacht machten sich die Lauterer im Bus statt im Flieger auf die Heimreise. 651 Kilometer. Quer durch Deutschland in der Nacht. Nicht gerade ideal für die Regeneration von Profi-Sportlern. „Mit einem Sieg lassen sich neun Stunden im Bus aber besser aushalten als nach einer Niederlage“, frotzelte Marlon Ritter. Trotz der Extra-Strapazen würden die Pfälzer nur zu gerne am 25. Mai wieder nach Berlin zurückkehren. Das verdiente 3:1 bei der Hertha soll nicht das Ende der bislang furiosen Pokalreise sein. „Jeder, der im Halbfinale steht, möchte ins Endspiel kommen“, sagte Kapitän Jean Zimmer. Der von mehr als 12 000 mitgereisten Fans ausgelassen zelebrierte Viertelfinal-Erfolg mache „Lust auf mehr.“ Erst zum zweiten Mal in diesem Jahrtausend steht der Traditionsclub unter den letzten Vier, nur noch zwei Siege fehlen zum dritten DFB-Pokalsieg nach 1990 und 1996.