Handball Schnelligkeit, Aggressivität und Organisation

In rund sechs Wochen wird es für Vieira beim TV Homburg dann ernst. Die Vorbereitung auf die neue Saison beginnt am Montag, 22. Juli, um 18.30 Uhr in der Homburger Robert-Bosch-Schulsporthalle. Hier trägt der TVH weiter auch seine Heimspiele aus. Der Rahmenterminplan für die kommende Spielzeit steht ebenfalls schon: Los geht es für den TV Homburg in der Regionalliga am Samstag, 14. September (18.30 Uhr), mit einem Heimspiel gegen den TV Nieder-Olm.