3. Handball-Bundesliga Belohnung für „überragenden Kampf“

Nachdem die Schluss-Sirene die Partie der 3. Handball-Bundesliga zwischen dem gastgebenden TuS Dansenberg und dem TV Homburg beendet hatte, hielt sich der Jubel bei den TVH-Handballern zunächst in Grenzen. Die 60 Spielminuten hatten die Saarpfälzer immens viel Kraft gekostet. Und trotzdem war die Erleichterung bei den Homburgern nach dem am Ende klaren 30:23 (16:13)-Auswärtssieg in der Layenberger-Sporthalle im Stadtteil von Kaiserslautern vor rund 250 Zuschauern allgegenwärtig. Die ersten drei Partien hatte der Aufsteiger verloren. Nun gelang der Befreiungsschlag an der alten Wirkungsstätte von Trainer Steffen Ecker. Der erklärte nach dem Erfolg seinen Torhüter Henning Huber zum Spieler des Abends: „Seine Leistung war überragend“, lobte der Trainer seinen Schlussmann, der auch eine Dansenberger Vergangenheit hat. Er kam vor der vergangenen Saison vom TuS nach Homburg.