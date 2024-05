3. Handball-Bundesliga Der TV Homburg braucht ein Handball-Wunder

Aber von Beginn an: Vor rund 400 Zuschauern erwischte Homburg den besseren Start. Robin Egelhof warf den TVH in der 9. Minute mit 7:4 in Führung. Danach wogte die Partie hin und her. Die Gastgeber glichen zum 7:7 aus. Doch TVH-Top-Torjäger Yves Kunkel stellte den alten Abstand wieder her (11:8/13.). Schon in dieser Phase hatten die Homburger aber große Probleme mit Kölns Lukas Schulz, der am Ende des Spiels 13 Tore auf dem Konto hatte. Schulz sorgte mit dem 16:15 (25.) auch dafür, dass die Rheinländer erstmals seit dem 1:0 wieder vorne lagen. Doch mit einem 4:0-Lauf schlug der TV Homburg abermals zurück und ging mit einem Drei-Tore-Polster in die Pause.