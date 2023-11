Fußball-Landesliga Die SG Rieschweiler sehnt die Pause herbei

Kurz nach dem Seitenwechsel brachte Mostafa Hescham El-Haiwan Hüffelsheim mit 2:0 in Führung (47.). Ein Treffer, der laut Hüther aus einer „klaren Abseitsposition“ gefallen sei. Doch kurz darauf war die SG Rieschweiler wieder dran: Kevin Gundt lupfte den Ball per Freistoß in den Strafraum – und Lars Einfalt traf mit einem Heber (52.). Die Hoffnung auf eine Wende erhielt aber fünf Minuten später einen herben Dämpfer: Pascal Emser sah wegen einer Notbremse die Rote Karte. Mit einem abgefälschten Freistoß besorgte Gästespieler Christian Hahn in Überzahl das 3:1 (59.), ehe er mit einem Gewaltschuss auch den vierten Treffer nachlegte (61.). Rieschweilers Kelvin Guth konnte nach einem Rückpass von Niklas Lohr verkürzen (81.). Beinahe wäre Mirko Tüllner sogar der direkte Anschluss geglückt. Doch er scheiterte an SG-Torwart Jan-Niklas König (83.).