Fußball-Bezirksliga : Der SVB will wieder in die Aufstiegsrunde

Battweilers Spielertrainer Daniel Lenhard (rechts) gibt Anweisungen an seinen Außenverteidiger Jan Böhr (links), der im Pokalspiel gegen Zweibrücken mit einem strammen Distanzschuss den Treffer zum zwischenzeitlichen 1:1 erzielt hatte. Der SV unterlag zwar 1:2 – zeigte aber eine starke Leistung. Foto: Stefan Holzhauser

Battweiler Fußball-Bezirksligist SV Battweiler startet am Sonntag mit einem Heimspiel gegen Knopp/Wiesbach in die neue Saison.

Von Stefan Holzhauser

Eine Woche später als die Konkurrenz starten an diesem Sonntag um 15 Uhr auch die Fußballer des SV Battweiler in die neue Saison der Bezirksliga Westpfalz. Das geplante Auftaktspiel zu Hause gegen die SG Oberarnbach war auf Mittwoch, 7. September (19.30 Uhr), verlegt worden.

Jetzt wird es also auch für den SVB in der Liga wieder ernst. Auf dem heimischen Rasenplatz an der Pfarrwiese ist mit der SG Knopp/Wiesbach gleich ein Schwergewicht der Spielklasse zu Gast. Die SG dominierte die Hauptrunde der vergangenen Saison beinahe nach Belieben, kam sieben Punkte vor dem SC Weselberg ins Ziel. Doch in der anschließenden Aufstiegsrunde ließ Knopp/Wiesbach Federn, wurde nur Zweiter und scheiterte schließlich in der Aufstiegsrelegation am VfL Simmertal. Beim kommenden Gegner der Battweiler gab es zwar vor dieser Runde einen Umbruch – so verließen etwa Abwehrchef Kaio und der Regionalliga-erfahrene Boris Becker den Verein. „Für mich ist die SG Knopp-Wiesbach trotzdem der Aufstiegsfavorit Nummer eins“, sagt Battweilers Fabian May. Der sich auch nicht davon blenden lassen will, dass die Knopper zum Auftakt in der Liga zu Hause nicht über ein 3:3 gegen Landesliga-Absteiger SG Eppenbrunn hinauskamen. In der vergangenen Saison zog Battweiler in beiden Duellen mit der SG den Kürzeren.

Damit das am Sonntag anders läuft, müsse Battweiler genauso auftreten wie unter der Woche im Verbandspokal gegen Landesligist VB Zweibrücken, sagt May. Da verlor der SVB zwar mit 1:2, konnte den Rasen nach starkem Kampf aber mit erhobenem Haupt verlassen. „Wir müssen am Sonntag mit dem gleichen Elan ins Spiel gehen. Uns dabei aber noch ein paar Chancen mehr herausspielen als gegen die VB. Wir haben ja schnelle Spieler, die müssen wir mit Pässen in die Schnittstellen versorgen“, analysiert der 26-Jährige. Er muss es wissen. Denn May ist bei den Battweilern normalerweise im Angriff zu finden. Am Mittwoch im Pokal stand er aber zwischen den Pfosten – und machte seine Sache ausgezeichnet. Seinen Paraden war es zu verdanken, dass der Bezirksligist gegen Zweibrücken bis zum Abpfiff von einer Überraschung träumen durfte.

Und es ist nicht auszuschließen, dass May auch gegen Knopp/Wiesbach erneut die Torwarthandschuhe überstreifen muss. Denn der etatmäßige Schlussmann Jonas Weisenstein lag unter der Woche mit Fieber im Bett. Ersatzmann Felix Buchholz ist im Urlaub.

„Ich hoffe zwar auf einen Einsatz im Sturm. Aber egal wo – ich will der Mannschaft helfen“, sagt Fabian May. Und zwar so, dass am Ende der Hauptrunde erneut die Qualifikation für die Aufstiegsrunde steht. Dafür müsste Battweiler unter den ersten fünf der Tabelle landen. In der vergangenen Spielzeit stand nach der Hauptrunde Rang vier zu Buche. Die anschließende Aufstiegsrunde schloss der SVB auf Rang sechs ab.