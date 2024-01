Fußball-Bezirksliga Battweiler will das Glück jetzt erzwingen

Offizieller Trainingsbeginn war beim SVB am 16. Januar auf dem Platz in Oberauerbach. Dort finden – sofern es das wechselhafte Wetter zulässt – die meisten Einheiten statt. Das Battweiler Trainer-Duo versucht aber auch außerhalb des Fußballplatzes für Abwechslung zu sorgen. Etwa durch Besuche im Hallenbad und in der Sauna. Die Mannschaft geht auch gemeinsam Bouldern und absolviert Spinning-Kurse. Ein für vergangenen Samstag geplantes Testspiel beim FC Palatia Limbach II musste witterungsbedingt abgesagt werden. Aufgrund des Temperaturanstiegs in dieser Woche ist die Hoffnung aber groß, dass das Vorbereitungsspiel an diesem Mittwoch um 19 Uhr auf dem Hartplatz in Höhmühlbach bei der SG Massweiler-Höhmühlbach stattfinden kann. Ein weiterer Test ist am kommenden Samstag um 16 Uhr bei der Spvgg. Einöd-Ingweiler geplant. Am Samstag, 3. Februar (16 Uhr) geht es zum SV Furpach. Am Freitag, 9. Februar, folgt um 19 Uhr eine Vorbereitungspartie bei der SG Rieschweiler. Und am Montag, 12. Februar, wird um 19 Uhr in Contwig gegen den SC Stambach getestet. Um Punkte geht es für den SV Battweiler dann wieder am Sonntag, 18. Februar, um 15.30 Uhr im Heimspiel gegen Schlusslicht SG Mannweiler-Stahlberg-Dielkirchen. „Auf dieses Spiel arbeiten wir in der Vorbereitung konsequent hin, wir wollen im ersten Pflichtspiel des Jahres mit einem Sieg starten“, sagt Lenhard.