3. Handball-Liga : Der Weihnachtswunsch lautet Normalität

Zweibrücken Stefan Bullacher, Trainer des Handball-Drittligisten SV 64 Zweibrücken blickt auf eine emotionale Achterbahnfahrt im Corona-Jahr zurück.

Die Handballer vom SV 64 Zweibrücken haben in diesem Jahr nach einer fulminanten Saison den Aufstieg aus der Oberliga geschafft und einen vielversprechenden Start in das „Abenteuer Dritte Liga“ hingelegt. Doch Corona hat der Freude über den Erfolg auf vielen Ebenen einen herben Dämpfer verpasst. SV-Trainer Stefan Bullacher spricht im Merkur-Interview über das Wechselbad der Gefühle in Zeiten der Pandemie. Über die Chancen, die Saison noch zu einem sportlich aussagekräftigen Ende zu bringen. Über die Gefahren der langen Pause für die Entwicklung seiner jungen Spieler. Und darüber, welche Dinge er in den letzten Monaten noch mehr zu schätzen gelernt hat.

BULLACHER Wir waren natürlich nach dem tollen Sieg gegen Kirchzell am 10. Oktober alle euphorisch. Wir waren körperlich und spielerisch gut drauf und wollten unseren Lauf ausnutzen. Doch dann mussten wir völlig unerwartet wegen eines Corona-Falls im Team für zwei Wochen in Quarantäne. Danach kam am 30. Oktober der Lockdown der Bundesregierung und wir hatten in Zweibrücken plötzlich keine Trainingsstätte mehr, obwohl wir als Mannschaft des saarländischen Handball-Verbandes als Profiteam eingestuft wurden. Deshalb haben wir uns für den angedachten Re-Start am 21. November an der Sportschule Saarbrücken fitgehalten. Der Re-Start wurde dann erst in den Dezember und später sogar auf den 9. Januar 2021 verschoben. Mittlerweile ist eine Fortsetzung der Saison Anfang Januar im Grunde schon wieder at acta gelegt. Einen neuen Termin gibt es noch nicht. Deshalb hat unser Vorstand in Absprache mit unseren Spielern entschieden, den Trainingsbetrieb vorerst einzustellen. Für mich wurde Kurzarbeit beantragt. Das hinterlässt bei allen Beteiligten Spuren.