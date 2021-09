Fußball-Verbandsliga Nord-Ost : Schwarzenbach lässt sich den Sieg spät entreißen

Fußball-Verbandsliga Nord-Ost: Der SVS führt bei Angstgegner Freisen bis in die Nachspielzeit – muss aber noch den Ausgleich schlucken. Palatia Limbach schlägt Merchweiler deutlich. DJK Ballweiler-Wecklingen lässt gegen ersatzgeschwächten SC Blieskastel-Lautzkirchen nichts anbrennen.

Palatia Limbach – SV Merchweiler 4:0 (1:0). In der abwechslungsreichen Begegnung gingen die Hausherren früh durch Carl Maximilian Blug (2.) in Führung. Er war von Tim Mohr mustergültig frei gespielt worden. Danach wurden die Gäste stärker, erspielten sich einige Chancen, blieben jedoch erfolglos. Limbach befreite sich in der zweiten Halbzeit zusehends. Wieder war es Blug (62.), der ein Zuspiel von Tim Mohr zum zweiten Treffer der Palatia nutzte. Mohr verwandelte schließlich einen Foulelfmeter (69.) zur Vorentscheidung. Fabio Castiglione legte in der Nachspielzeit mit einem erfolgreich abgeschlossenen Konter noch den vierten Treffer nach. Einziger Wermutstropfen: Der eingewechselte Limbacher Jesko Freiler flog in der 78. Minute mit der gelb-roten Karte vom Platz.