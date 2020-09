Fußball-Verbandsliga Nordost : Schwarzenbach beendet Partie zu acht

Fußball-Verbandsliga Nordost: Gleich drei SVS-Spieler fliegen bei der 1:7-Klatsche gegen Freisen vom Platz. Ballweiler spielt in Rohrbach nur Remis. Blieskastel wartet weiter auf den ersten Saisonsieg.

SV Rohrbach – DJK Ballweiler-Wecklingen 2:2 (2:1) Die Heimmannschaft kämpfte über die gesamte Distanz aufopferungsvoll und ging durch Christian David (18.) in Führung. Die favorisierten Gäste kamen nicht richtig ins Spiel und mussten nach dem Ausgleich von Maximilian Decker (26.) wiederum durch David (36.) den erneuten Rückstand einstecken. Nach der Pause wurde die DJK stärker, dominierte die Begegnung, erspielte sich auch einige gute Möglichkeiten. Es dauerte jedoch bis zur 80. Minute, ehe Frederic Stark nach einer Ecke zum verdienten Ausgleich einköpfen konnte. DJK-Spieler Alexander Henrich sah in der letzten Spielminute noch die Rote Karte.

SC Blieskastel-Lautzkirchen – SG Saubach 0:1 (0:0). An der Florianstraße sahen die Zuschauer eine mittelmäßige Begegnung mit nur wenigen Torraumszenen. Beide Teams konnten nicht überzeugen. Nach dem Wechsel wurden die Gastgeber zwar stärker, doch ließen sie beste Einschussmöglichkeiten aus. In der Nachspielzeit, als jeder mit einer Punkteteilung rechnete, köpfte Maurice Perius doch noch das Tor des Tages.

VfB Theley – Palatia Limbach 1:1 (1:0). Palatia-Coach Patrick Gessner war nach dem Schlusspfiff maßlos enttäuscht. Seine Schützlinge boten magere Fußballkost, brachten zu keiner Zeit das Potenzial, das in ihnen steckt, auf den Rasen. Die Palatia geriet nach einer Viertelstunde in Rückstand. Henri Pirali köpfte den Ball nach einer Ecke ein. Limbach mühte sich danach das Blatt zu wenden, doch schlichen sich immer wieder Nachlässigkeiten und Ungenauigkeiten ins Spiel der Palatia ein. Julian Lauer gelang der schmeichelhafte Ausgleich. Er verwandelte in der Schlussminute einen Foulelfmeter.