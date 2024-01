2. Fußball-Bundesliga Der FCK landet den Befreiungsschlag

Die Steine, die bei Spielern, Trainern und Anhängern des Fußball-Zweitligisten 1. FC Kaiserslautern am Freitagabend vom Herzen gefallen sind, wird man wohl in der ganzen Pfalz gehört haben. Die Roten Teufeln haben nach jahresübergreifend sieben Niederlagen in Serie den Bock umgestoßen. Sie bezwangen den FC Schalke 04 im mit 49 327 Zuschauern ausverkauften Fritz-Walter-Stadion mit 4:1 (1:0) – und landeten damit einen immens wichtigen Befreiungsschlag im Abstiegskampf. Dimitrios Grammozis, der sich in dieser Woche neben dem vorangegangenen sportlichen Sinkflug seiner Mannschaft auch mit zahlreichen Störgeräuschen neben dem Platz (wir berichteten) beschäftigen musste, feierte damit seinen ersten Sieg in einem Ligaspiel als FCK-Trainer. Und der war ganz wichtig. Abhängig von den Ergebnissen auf den anderen Plätzen an diesem Wochenende hätte sich Kaiserslautern ohne die drei Punkte nach diesem Spieltag auch auf einem direkten Abstiegsplatz wiederfinden können.