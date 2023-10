Fußball-Regionalliga Wird Kretzschmar wieder „Man of the Match“?

Tom Kretzschmar, der Torhüter des FC Homburg, kam vor dem Pokalknaller des Fußball-Regionalligisten an diesem Dienstag um 18 Uhr im Waldstadion gegen Zweitligist Spvgg. Greuther Fürth, gut gelaunt zu seiner ersten Pressekonferenz bei den Grün-Weißen. In den Händen hielt er die Auszeichnung mit dem Aufdruck „Man of the Match“, die ihm nach seiner tollen Leistung in der ersten Runde des DFB-Pokals verliehen worden war. Im August hielt Kretzschmar seinen Kasten sauber, als der FCH sensationell den Bundesliga-Aufsteiger SV Darmstadt 98 mit 3:0 aus dem Wettbewerb warf. Und der 24-Jährige hätte nichts dagegen, wenn am Dienstag der nächste Teil des Homburger Pokalwunders wahr würde.