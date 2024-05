Fußball-Regionalliga Sportdirektor kommt – und mit ihm der Erfolg?

Doch ein Blick in die Statistik zeigt, wie groß die Chance für die Saarpfälzer in dieser Saison war. Nur wenn die Kickers die Partie in Homburg gewinnen, werden sie mit einem Schnitt von exakt 2,00 Punkten Meister geworden sein. In den zehn vorangegangenen Spielzeiten hatte der Titelträger immer einen besseren Schnitt. Überhaupt gibt es seit Einführung der Regionalliga Südwest nur eine Mannschaft (KSV Hessen Kassel 2012/13), die mit einem Schnitt von weniger als zwei Punkten Meister wurde (1,94). Mit anderen Worten: Die Chance, dass es in dieser Spielzeit endlich zum Aufstieg reicht, war so groß wie lange nicht.