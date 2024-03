Fußball-Regionalliga Südwest Ohne den Kapitän – aber mit klarem Auftrag

Doch wer am Samstag auch immer das grün-weiße Trikot trägt – drei Punkte sind fest eingeplant. Sonst könnte die Aufholjagd in der Fußball-Regionalliga zu Ende sein, bevor sie begonnen hat. Schon am kommenden Mittwoch ist der FCH erneut im Einsatz. Im Achtelfinale des Saarlandpokals tritt Homburg um 19 Uhr bei Oberligist SV Auersmacher an. Da der Saarlandpokal-Sieger sich für den DFB-Pokal qualifiziert, in dem die Saarpfälzer zuletzt für Furore gesorgt hatten, wird Schwarz auch in diesem Spiel wohl keine B-Elf ins Rennen schicken.