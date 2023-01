Fußball-Regionalliga : Wenn vor dem Training erstmal Schnee geschippt wird

Homburg Fußball-Regionalligist FC Homburg hat nach dem Wintereinbruch vom Wochenende am Montag die Vorbereitung auf die Restrunde aufgenommen.

„Der Wintereinbruch und die Platzverhältnisse, die damit einhergehen, kommen natürlich ungelegen“, sagt Homburgs Trainer Timo Wenzel. Denn vor der Nachholpartie am Samstag, 25. Februar um 14 Uhr im Waldstadion gegen die TSG Hoffenheim II, mit der für die Homburger die Restrunde beginnt, sind noch mehrere Testspiele geplant. Das erste am kommenden Samstag in Homburg gegen den luxemburgischen Erstligisten US Hostert. Die Partie soll weiterhin ausgetragen werden. Dafür muss das Trainingsgelände aber erst vollends vom Schnee befreit werden. Zur Not werden die Grün-Weißen die Partie in Hostert bestreiten. In dem Test wird der FCH noch auf mehrere Akteure verzichten müssen. Kapitän Mart Ristl fehlte am Montag wegen Adduktorenproblemen. „Mart macht aktuell Krafttraining und hat ein eigenes Programm. Wir hoffen, dass er Anfang Februar mit leichtem Lauftraining beginnen kann und bis zum Spiel gegen Hoffenheim wieder voll belastbar ist“, berichtet Wenzel. Auch Joel Gerezgiher war wegen Wadenproblemen beim Trainingsauftakt nicht dabei. Wenzel: „Bei Joel wird es aber von Tag zu Tag besser. Ich denke, dass er bald wieder dabei ist.“ Auch Torhüter Niklas Knichel, der sich Ende Dezember einer Knieoperation unterziehen musste, wird bald zurückerwartet. Für ihn nimmt derzeit U23-Schlussmann Lukas Hoffmann am Training mit dem Regionalliga-Kader teil. Auch Innenverteidiger Michael Heilig steht aktuell nicht zur Verfügung. Er war während der Pause erkrankt und habe danach vermutlich zu früh wieder auf eigene Faust das Lauftraining aufgenommen. Nun habe er Kreislaufprobleme, berichtet Wenzel. Eine Untersuchung beim Kardiologen am Mittwoch soll genauere Ergebnisse bringen.