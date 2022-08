Fußball-Saarlandliga : Homburg II hofft auf den nächsten Dreier

Homburgs Trainer Rizgar Daoud (rechts) sagt seinen Spielern, wo es langgeht. Und die haben offenbar zugehört. Am vergangenen Spieltag gewann der FCH II in Köllerbach. Am Samstag im Heimspiel gegen Bischmisheim soll der nächste Sieg folgen. Foto: Hagen Foto: Markus Hagen

Homburg/Ballweiler Fußball-Saarlandliga: Die Reserve der Grün-Weißen empfängt am Samstag den FV Bischmisheim. Aufsteiger DJK Ballweiler-Wecklingen will seinen Höhenflug am Sonntag in Schwalbach fortsetzen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Markus Hagen und Wolfgang Degott

Zwei Niederlagen zum Auftakt ließen die Saarlandliga-Fußballer des FC Homburg II am vergangenen Spieltag endlich den ersten Sieg folgen. Mit dem 2:0-Erfolg bei den Sportfreunden Köllerbach brachte die Mannschaft von Trainer Rizgar Daoud die ersten Zähler aufs Tableau. „Die Punkte waren für das Selbstvertrauen sehr wichtig“, sagt Daoud, der hofft, dass sein Team das kommende Heimspiel am Samstag um 16 Uhr auf dem Kunstrasenplatz vor dem Waldstadion gegen den FV Bischmisheim nun mit mehr Selbstvertrauen angehen wird.

„Wir wollen an die Leistungen aus dem Spiel in Köllerbach anknüpfen. Gelingt uns das, sehe ich gute Chancen, dass wir gegen Bischmisheim als Sieger vom Feld gehen“, gibt sich Daoud zuversichtlich. Der FV ist exakt genauso wie der FCH II in die Runde gestartet. Nach zwei Niederlagen zum Start platzte am vergangenen Spieltag der Knoten. Im Heimspiel gegen die Spvgg. Quierschied gewann Bischmisheim nach 0:2-Rückstand am noch Ende deutlich mit 5:2.

Daoud erwartet, dass der Gegner aus einer defensiven Grundordnung agieren wird. In Acht nehmen müsse sich seine Mannschaft vor den gefährlichen Kontern der Bischmisheimer. In dieser Hinsicht ist der Trainer aber recht optimistisch. Gerade in Köllerbach habe sein Team eine starke Defensivleistung geboten. In punkto Chancenverwertung müssten seine Grün-Weißen aber noch einen Zahn zulegen.

Homburg II muss am Samstag auf Tom Gürel (grippaler Infekt) verzichten. Fraglich ist der Einsatz von Emre Sah wegen einer Fußverletzung. Hussain Fakih fällt wegen einer Schleimbeutelentzündung für längere Zeit aus.

Der Höhenflug von Aufsteiger DJK Ballweiler-Wecklingen geht indes auch in der Saarlandliga weiter. Die DJK ist mit zwei Siegen und einem Remis in die Runde gestartet. Spieljahresübergreifend ist Ballweiler seit 16 Spielen ungeschlagen. „Das ist eine Momentaufnahme“, warnt aber Spielertrainer Florian Bohr. Bei seiner Mannschaft stimme Qualität, Charakter und Moral. Allerdings habe die DJK in den vergangenen Partien auch stets das nötige Quäntchen Glück auf ihrer Seite gehabt, sagt der 32-Jährige, der unter der Woche eine Trainerfortbildung an der Saarbrücker Sportschule absolvierte. Am kommenden Sonntag um 15.30 Uhr muss seine Mannschaft beim FV Schwalbach ran. Der Tabellenneunte, der vor der Runde von einigen Trainern als Geheimfavorit auf den Titel genannt wurde, hat zwar am vergangenen Spieltag eine 0:3-Niederlage gegen den SV Bliesmengen-Bolchen hinnehmen müssen, ist mit vier Punkten aber zumindest solide gestartet.

Bohr kann gegen Schwalbach wieder auf seinen Co-Trainer Lukas Kohler bauen, dessen Oberschenkelverletzung auskuriert ist und der schon am vergangenen Spieltag gegen Siersburg (5:1) eingewechselt wurde. Eventuell steht auch Sayfedine El Khadem nach seiner Muskelverletzung wieder im Kader. Kapitän Edin Masimovic (Knieproblemen) fällt dagegen aus. Der Einsatz von Neuzugang Niklas Kunz (Verdacht auf Faserriss) ist noch ungewiss.