2. Fußball-Bundesliga Der FCK steht wieder über dem Strich

In der zweiten Halbzeit brachen die Lauterer, die im Saisonverlauf in der zweiten Halbzeit schon 31 Punkte verspielt hatten, dieses Mal nicht ein, mussten aber bei wütenden Angriffen der Gastgeber knifflige Situationen überstehen. Und das gelang – dank Julian Krahl. Der Schlussmann rettete bei einem Kopfball von Fiete Arp (53.) und einem Schuss von Bernhardsson (57.) grandios. „Die Spielverläufe zuletzt haben wir natürlich thematisiert. Wir haben explizit angesprochen, dass wir das heute besser machen müssen und uns gegenseitig mal alle in den Arsch getreten“, sagte Krahl. „Das hat man auf dem Platz gesehen. Kompliment an alle, die sich zerrissen haben. Das ist genau das, was wir brauchen, um die Klasse zu halten.“