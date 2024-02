2. Fußball-Bundesliga Der FCK taumelt Richtung 3. Liga

(dpa/sid/mire) Nach der 1:2 (1:0)-Heimniederlage des Fußball-Zweitligisten 1. FC Kaiserslautern gegen den SC Paderborn hallte am Samstagabend ein gellendes Pfeifkonzert durch das Fritz-Walter-Stadion. Zehn der letzten zwölf Partien hat der FCK verloren und taumelt weiter in Richtung 3. Liga. Kaiserslautern fiel durch die Niederlage auf den Abstiegs-Relegationsrang zurück. Ein direkter Abstiegsplatz blieb den Roten Teufeln vorerst nur deshalb erspart, weil Hansa Rostock beim Schlusslicht VfL Osnabrück am Sonntag nicht über ein 0:0 hinauskam. Das um fünf Treffer bessere Torverhältnis trennt die Pfälzer derzeit noch von jenem Rang, der nach der Runde den Gang in die Drittklassigkeit bedeuten würde. Ob der Verein einen erneuten Abstieg verkraften könnte, scheint ungewiss.