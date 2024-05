Finale im DFB-Pokal Funkels Glaube an das eine Prozent

An diesem Samstag (20 Uhr/ARD und Sky) stehen sich die Mannschaften erneut im DFB-Pokal gegenüber. Diesmal im großen Finale in Berlin. Schon 2014 gehörte Leverkusen zur erweiterten Spitze in der 1. Bundesliga (Rang vier am Saisonende). Und schon damals spielte der FCK zweitklassig. Und dennoch: War der Erfolg der Pfälzer vor zehn Jahren eine große Überraschung, wäre er nun eine handfeste Sensation. Ohne Niederlage in der Liga wurde Bayer 04 in dieser Spielzeit deutscher Meister. Dass der italienische Club Atalanta Bergamo am Mittwoch im Finale der Europa League gegen die Rheinländer (3:0) unter Beweis stellte, dass Leverkusen nicht vollkommen unverwundbar ist, dürfte die Aufgabe für den FCK am Wochenende nicht einfacher machen. „Wenn nicht Triple, dann Double. Wir haben immer noch die Chance, die fast perfekte Saison zu spielen“, sagte Bayers Mittelfeld-Stratege Granit Xhaka nach dem geplatzten Titel-Traum trotzig.