2. Fußball-Bundesliga : Kaiserslautern fährt mit breiter Brust nach Kiel

Kaiserslautern Der Saisonauftakt ist dem Fußball-Zweitligisten 1. FC Kaiserslautern bestens gelungen. Jetzt wollen die Pfälzer sich bei der Auswärtspremiere bei Holstein Kiel ebenfalls gut verkaufen. Dort treffen zwei Rote Teufel auf alte Bekannte.

Fußball-Zweitligist 1. FC Kaiserslautern vor dem ersten Auswärtsspiel der neuen Saison bei Holstein Kiel. Nach dem 2:1-Auftaktsieg gegen Hannover 96 reisen die Pfälzer mit Selbstvertrauen zum Gastspiel an diesem Samstag an die Ostseeküste.

Für Daniel Hanslik ist es ein Wiedersehen mit den alten Kollegen. Dirk Schuster trifft mit dem Kieler Trainer Marcel Rapp auf einen ehemaligen Spieler. Und dazu kommt noch die Unterstützung von mindestens 1500 Fans die Karten für das Spiel an der Kieler Förde gekauft haben. Auf Kieler Seite rechnete man am Donnerstag sogar mit rund 2000 Anhängern aus der Pfalz und stellte Extrakarten für die Gästefans bereit.

Für Hanslik dürfte die Begegnung gegen seinen Ex-Verein eine ganz besondere Partie werden. Einerseits war er es, der den Aufstieg mit seinem Treffer im Relegationsspiel gegen Dynamo Dresden erst möglich machte. Andererseits hat der Stürmer vielleicht noch eine Rechnung mit den Kielern offen. Schließlich konnte der Hesse in seiner Zeit bei Holstein sich nicht wirklich durchsetzen.

Anders lief es für ihn beim FCK. Dort war man früh von den Qualitäten des gläubigen Stürmers überzeugt. Und so rechnet auch Dirk Schuster mit einer „speziellen Motivation“ von „Hansi“ im Falle eines Einsatzes gegen Kiel. Ob er Daniel Hanslik gegen Holstein Kiel auf das Feld schicken wird, wollte Dirk Schuster vor dem Abschlusstraining nicht verraten.

Das die Kieler Elf kein leichter Gegener wird weiß auch der so gepriesene Schuster. Immerhin haben die Kieler in der vergangenen Spielzeit um die Relegation zur Bundesliga mitgespielt. „Ich denke, dass wir mit breiter Brust nach Kiel fahren können. Wenn wir alles abrufen, dann haben wir eine Chance, auch dort etwas Zählbares mitzunehmen“, sagte FCK-Trainer Dirk Schuster.

Der 54 Jahre alte Coach zeigte sich begeistert von der Euphorie der mitreisenden Anhänger. „Es ist überragend, wieder so viele Fans dabei zu haben. Ich rechne damit, dass wir erneut auf eine tolle Unterstützung bauen können. Auch das spielt eine Rolle für uns“, sagte Schuster.

Zugleich warnte er aber vor dem Gegner, der eine gestandene Zweitligamannschaft sei. „In den Reihen von Kiel finden sich Namen, die für eine hohe individuelle Qualität und eine geballte Offensivstärke stehen“, sagte Schuster und forderte: „Wir sollten in keiner Weise sorglos sein und müssen uns alles von Neuem erarbeiten. Wir sind gut beraten, unsere Sinne einhundertprozentig zu schärfen.“

Für die Partie in Kiel steht Schuster der zuletzt mit einer Muskelverletzung ausgefallene Hikmet Ciftci wieder zur Verfügung. Auch René Klingenburg ist nach überstandenem Infekt eine Option für den Kader. Dafür fällt Neuzugang Ben Zolinski wohl länger aus. Der Mittelfeldspieler erlitt beim Sieg gegen Hannover eine Verletzung an der Kniescheibe. „Wir hoffen, dass er in den nächsten Wochen wieder zur Verfügung steht. Ich kann aber keine genaue Prognose abgeben, wann er wieder mitwirken kann“, sagte Schuster.