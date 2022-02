Fußball-Bezirksliga Westpfalz : Dennis Gerlinger läuft künftig für die SG Knopp/Wiesbach auf

Knopp/Wiesbach Zudem wechselten im Winter Raimundo Dombaxi und Dragan Zilic zum Spitzenreiter der Fußball-Bezirksliga Westpfalz Süd.

Fußball-Bezirksligist SG Knopp/Wiesbach hat im Winter drei Neuzugänge verpflichtet. Ab sofort laufen Dennis Gerlinger, Raimundo Dombaxi und Torwart Dragan Zilic für den Spitzenreiter der Südgruppe auf und verstärken das Team somit in der Aufstiegsrunde. Das erklärte Trainer Sanel Nuhic am Dienstag auf Nachfrage.

Der ehemalige Profi Gerlinger, der für den FK Pirmasens, den FC Homburg und Eintracht Trier insgesamt 97 Regionalliga-Spiele bestritten hat, hatte im Oktober nach acht Spieltagen als Trainer beim TuS Rimschweiler das Handtuch geworfen – und war schon damals mit der SG Knopp/Wiesbach in Verbindung gebracht worden (wir berichteten). Denn der 31-jährige Offensivmann und Trainer Sanel Nuhic kennen sich aus gemeinsamen Zeiten beim Landesligisten TSC Zweibrücken bestens. „Wir können einfach nicht ohneeinander“, sagt Nuhic mit einem Lachen und fügt an: „Wenn man sich so gut kennt und versteht, ist das natürlich naheliegend.“ Unter dem SG-Coach hatte Gerlinger von 2016 bis 2019 schon beim TSC gekickt und war auch als dessen Co-Trainer tätig. Seither sind die beiden stets in Kontakt geblieben.