Fußball-Regionalliga Homburg blamiert sich bis auf die Knochen

Nach drei Spieltagen ist noch keine Mannschaft auf- oder abgestiegen. Trotzdem musste einem angesichts der Leistung des FC Homburg am Mittwochabend Angst und Bange werden. Der FCH kam in der Fußball-Regionalliga Südwest bei Eintracht Frankfurt II mit 0:5 (0:1) unter die Räder. Der desaströse Auftritt der Grün-Weißen erinnerte an vieles – an einen Aufstiegsaspiranten aber nicht. Im Gegenteil: Teile der mitgereisten Fans skandierten sogar „Absteiger“. So weit ist es zwar noch nicht, doch bei den Saarpfälzern sollten alle Alarmglocken schrillen. Denn sie stehen mit nur einem Zähler aktuell tatsächlich auf einem Abstiegsplatz. Die Situation ist beinahe surreal, schließlich ist es gerade mal etwas mehr als eine Woche her, als die Homburger im DFB-Pokal einen rauschenden 3:0-Sieg über Bundesligist Darmstadt 98 feierten. Nun war die Reserve eines Erstligisten gleich mehrere Nummern zu groß.