Fußball-Saarlandliga : Sechs schallende Ohrfeigen für die Buchmann-Elf

Fußball-Saarlandliga: FC Homburg II rutscht nach 2:6-Pleite in Dillingen in der Tabelle ab. Auch Bliesmengen-Bolchen zeigt schwache Vorstellung: 0:2 gegen Schwalbach.

VfB Dillingen - FC Homburg 6:2 (2:0) Das hatte sich die U23 des FC Homburg am vierten Spieltag der Fußball-Saarlandliga ganz anders vorgestellt: Mit einer 2:6-Pleite kehrte das Buchmann-Team von ihrem Spiel aus Dillingen zurück. Dabei waren die Homburger durchaus hoffnungsvoll angereist. Nicht nur weil die Grün-Weißen bislang eine solide Runde gespielt hatten, sondern auch weil Dillingen in dieser Runde erst einen Punkt geholt hatte. Der konsternierte FCH-Trainer Buchmann kritisierte: „Das war viel zu wenig. Da lief nichts zusammen. Es war ein rabenschwarzer Tag für meine Jungs.“

An der Papiermühle in Dillingen trat die U 23 des FCH ohne Feldspieler aus dem Regionalligakader an. Mit Niklas Knichel im Tor wurde nur ein Spieler von oben aufgeboten, während Niklas Doll, Johannes Kraus und Jannis Reuss – Letzterer stand am Samstag sogar im 18er-Aufgebot des FCH in der Regionalligapartie gegen Stadtallendorf – zu Hause blieben.