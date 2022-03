Reistport : Voller Terminkalender am Landgestüt

Voller Terminkalender am Landgestüt

Auch Angelika Guth auf ihrer Stute Diva Valentina hat gut lachen. Die Dressurreiter kommen am Zweibrücker Landgestüt unter anderem Anfang Mai beim Turnier der DSG Bliesgau auf ihre Kosten. Foto: Cordula von Waldow

Zweibrücken Ob Dressur- oder Springreiter. Ob Jung oder Alt. Für Freunde des Pferdesports wird in Zweibrücken dieses Jahr viel geboten.

Zwei Jahre lang waren Turnierveranstaltungen im Landgestüt Zweibrücken durch die Corona-Vorschriften nicht möglich. In diesem Jahr nun können teilweise mehrfach verschobene Veranstaltungen wie das Westernturnier an Ostern endlich wieder ausgetragen werden. Dazu gibt es neue Formate wie das Turnier des RFV Zweibrücken mit dem Landgestüts-Cup, mit dem zugleich die Freilandsaison für die Springreiter eröffnet wird. Die DSG Bliesgau erweitert ihr Turnierengagement um gleich mehrere Termine und hat dabei unterschiedliche Zielgruppen im Blick. Ungebrochen ist das Engagement des Clubs Saar-Pfälzischer Springreiter mit rund zehn über das Jahr verteilten Turnieren.

Die EWU (Erste Westernreiter Union)-Saarland freut sich, für ihr Qualifikationsturnier zur Deutschen Meisterschaft vom 15. bis 18. April mit dem Landgestüt gleich hinter der Landesgrenze eine adäquate Anlage gefunden zu haben, die ausreichend Platz für die Vielzahl der Prüfungen bietet. Dafür nehmen die Westernreiter auch die für ‚Sliding-Stops‘ mit ihren speziellen Anforderungen weniger geeigneten Ebbe-Flut-Böden in Kauf. Die Reining wird daher in einer leicht abgespeckten Form ausgetragen. Vier Tage lang werden rund 200 Reiter ihre Pferde in den diversen Prüfungen vorstellen – quer durch alle Alters- und Leistungsklassen.