Fußball-Regionalliga „Wir sind zu einer Einheit geworden“

Mit drei Zählern aus den ersten fünf Saisonspielen ist Fußball-Regionalligist FC Homburg nicht gut in die Punktrunde gestartet. Mittlerweile haben sich die Grün-Weißen aber vom 16. Tabellenplatz bis auf Rang drei vorgeschoben. Der Rückstand zur Spitze, der zwischenzeitlich zwölf Punkte betrug, liegt nur noch bei drei Zählern. Eine vielversprechende Ausgangslage für die Rückrunde, die für den FCH an diesem Samstag um 14 Uhr beim Tabellen-Neunten VfR Aalen beginnt. Im DFB-Pokal lief es für das Team von Trainer Danny Schwarz, der seit dieser Saison in der sportlichen Verantwortung steht, von Beginn an blendend. Nach furiosen Siegen gegen Erstligist SV Darmstadt 98 (3:0) und Zweitligist Spvgg. Greuther Fürth (2:1) empfangen die Saarpfälzer am 5. Dezember Zweitligist FC St. Pauli zum nächsten Pokal-Kracher. Im Merkur-Interview erklärt Schwarz, warum es bei seiner Mannschaft nun so gut läuft und wirft einen Blick auf die zweite Saisonhälfte.