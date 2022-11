Fechten : Banowitz ist U15-Saarlandmeister

St Ingbert/Homburg Junger Fechter des TV Homburg gewinnt bei den Titelkämpfen mit dem Degen alle Duelle.

Constantin Banowitz vom TV Homburg hat bei den Offenen Saarlandmeisterschaften der Fechter in St. Ingbert den Sieg in der Klasse U15 Degen davongetragen. Nachdem Banowitz vor den Schulferien noch in der U13 focht, stand er nun erstmals bei der U15 auf der Planche. Mit fünf Siegen in fünf Gefechten in der Vorrunde erreichte er souverän das Achtelfinale. Hier ließ er dem Maxdorfer Elias Polley keine Chance (15:1) und setzte sich im Viertelfinale ebenfalls souverän gegen den Saarbrücker Emil Tschang (16:6) durch. Im Halbfinale traf der TVH-Fechter auf den Bensheimer Jon Steffen. Und hier wurde es richtig eng. Banowitz setzte zwei Treffer mehr und gewann 15:13. Im großen Finale ging es dann wieder recht entspannt zu. Der Homburger bezwang Josuah Baller vom Fechterring Hochwald mit 15:6. Kein Wunder, dass Banowitz nach dem Triumph in der U15-Rangliste des Saarlandes mit dem Degen nun an Position eins geführt wird.