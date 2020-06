Pferdesport : Ungewöhnlich ruhiger, aber reibungsloser Ablauf

Zweibrücken Reiter und Veranstalter blicken zufrieden auf das erste Geister-Springturnier im Zweibrücker Landgestüt.

Parcours-Chef Paul Engel hatte es seinem hochkarätigen Publikum, das ausschließlich aus erfahrenen Reitern, zumeist Profis, bestand, zum krönenden Abschluss des ersten Geisterturniers im Landgestüt schwer gemacht. Die zwölf bis 1,40 Meter hohen Hindernisse mit 14 Sprüngen, das heißt, zwei zweifachen Kombinationen und einem überbauten stilisierten Wassergraben war in der Wegeführung und den Distanzen technisch anspruchsvoll aufgebaut. Immer wieder klapperte eine Stange zu Boden. Erst Thomas Lunkes von der TGS Lunkeshof gelang es als zwölftem der 36 Starter, seinen 14-jährigen Westfalen-Wallach Wimpel fehlerfrei ins Ziel zu pilotieren. Das Eis schien gebrochen, denn gleich vier Reiter in Folge behielten ihre Weiße Weste. Einer von ihnen ist Andreas Rubly. Für den Profi vom RFV Zweibrücken war es nach dem Turnier in Heiligenwald vergangene Woche erst das zweite S-Springen seit fünf Jahren. Auf sicheren Wegen statt auf Risiko dirigierte er mit dem Landbeschäler Camargo eines der erfolgreichsten deutschen Springpferde souverän über das Stangenmikado. „Der Hengst ist voll im Deckeinsatz“, erklärte Rubly, weshalb er ihn schonte und nicht voll auf Angriff ritt. Am Ende verpasste das Paar knapp das Treppchen und wurde in 75,33 Sekunden Vierter. Die Entscheidung fiel am Schluss. Als Drittletzter Reiter ging Alan Kelley vom Club Hippique du Luxembourg mit dem neunjährigen Holsteiner Wallach Tourano in der Zeit von 73,34 Sekunden in Führung. Doch die Freude des späteren Silbergewinners währte nur, bis Thies Beyer vom RFV Illtal mit dem Zweibrücker Hengst Superior die Ziellinie überquerte. In 71,31 Sekunden hatte der Saarländer mit dem sprunggewaltigen Hengst aus der Zucht von Sven Bischoff noch einmal zwei Sekunden gut gemacht. Unauffällig, mit einer optimierten Wegführung und engen Wendungen. Nach seinem Sieg im vorhergehenden mittelschweren M-Springen war er der erfolgreichste Reiter des Turniers.