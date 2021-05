LAZ Zweibrücken : Christin Hussong gewinnt beim „Golden Spike“

Zweibrücken/Ostrava Mit neuer Saisonbestleistung siegt die Speerwurf-Europameisterin vom LAZ Zweibrücken beim Wettkampf im tschechischen Ostrava.

Christin Hussong hat nochmal einen draufgesetzt. Nach ihrem starken Auftakt in die Olympia-Saison beim Werfer-Europacup in Split (Kroatien), hat die Speerwurf-Europameisterin vom LAZ Zweibrücken am Mittwochabend beim „Golden Spike“ im tschechischen Ostrava erneut mit einer Spitzenleistung geglänzt. Ihr bester Wurf im Mestský Stadion über 66,56 Meter flog noch einmal zwölf Zentimeter weiter als ihr stärkster Versuch in Kroatien. Hussong gewann den Wettkampf in Tschechien vor Lokalmatadorin Nikola Ogrodníková (65,13 Meter) und Olympiasiegerinn Sara Colak aus Kroatien (60,04 Meter) und schob sich in der Weltjahresbestenliste vor die Chinesin Huihui Lyu auf Rang zwei.