LAZ Zweibrücken : Hussong ist auch in Luzern nicht zu schlagen

Christin Hussong feierte in Luzern ihren vierten Meeting-Sieg in Folge. Foto: maw/Martin Wittenmeier

Luzern/Zweibrücken Die Speerwurf-Europameisterin vom LAZ Zweibrücken siegt in der Schweiz mit 64,02 Metern.

(mire) Speerwurf-Europameisterin Christin Hussong vom Leichtathletikzentrum (LAZ) Zweibrücken hat beim Internationalen Leichtathletik-Meeting in Luzern (Schweiz) erneut ihre Ambitionen auf eine Olympische Medaille untermauert. Knapp vier Wochen vor den Sommerspielen in Tokio (23. Juli 2021 – 8. August) gewann die Herschbergerin den Wettkampf vor 800 zugelassenen Zuschauern im Allmend-Stadion mit deutlichem Vorsprung vor der Belarussin Tatsiana Khaladovich.

Hussong feierte in der Schweiz ihren vierten Sieg bei einem Meeting in Folge. Davor hatte die 27-Jährige bereits im tschechischen Ostrau, beim Pfingstsportfest in Rehlingen und beim heimischen „Sky’s the Limit“-Meeting in Zweibrücken triumphiert. Dazwischen hatte sie auch bei der Team-EM im polnischen Chorzow den Sieg davongetragen – und ihre persönliche Bestleistung auf 69,19 Meter gesteigert: Die zweitbeste Weite, die eine Deutsche je geworfen hat. Den Rekord hält Christina Obergföll (70,20 Meter).